Erinnerungen an den Beginn der Annette-Schule

Die Eröffnung der Annetteschule in Angelmodde-West ist jetzt 70 Jahre her. Unsere Zeitung hat mit zwei Zeitzeuginnen gesprochen – über schöne Erinnerungen, aber auch über die Schattenseiten.

Annette Möller (v.l.) und Ursula Hüwel gehörten zu den ersten Schülerinnen an der damals nagelneuen Annetteschule.

Nach Jahren quälender parteipolitischer Auseinandersetzungen um den Schulstandort geht 1952 plötzlich alles ganz schnell. Im April ist die Grundsteinlegung für die Annetteschule in Angelmodde. Bereits zum Winterhalbjahr startet der Unterricht. Das ist jetzt ungefähr 70 Jahre her. Annette Möller und Ursula Hüwel gehörten zu den ersten Schülerinnen an der damals nagelneuen Volksschule.