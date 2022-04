Auch die „Dame vom Plakat“ schaut vorbei

Vier Frauen sorgten dafür, dass es am Karfreitag Struwen in der Waldsiedlung gab. Es wurde eifrig gebrutzelt.

Struwen-Brutzeln wie so oft – nur weniger gesellig: Angelika Khellaf, Siham Jaber und Atie Suleiman waren wieder dabei.

Zweigeteilt ging das Struwen-Essen im Treffpunkt Waldsiedlung am Karfreitag vonstatten. Das brutzelnde Personal, vier Frauen, wirkte im ersten Stock – sonst Mittelpunkt emsigen Treibens, jetzt dem Backen vorbehalten. Das ganze Team habe sie nicht bekommen können, erklärte die Vorsitzende Anna-Maria Ittermann, es sei jetzt Ramadan. Eine ließ sich nicht davon abhalten, stand also nur zum Backen an der Pfanne – und fastete.

Schwer beschäftigt waren Angelika Khellaf, Siham Jaber, Atie Suleiman und Tugba Durmus, alle schon lange dabei. Die Tradition des Struwen-Essens habe es schon vor 2002 geben, schon bevor sie im Treffpunkt Waldsiedlung dabei war, so Ittermann. „Schade eigentlich“ meinte Siham Jaber dazu, dass wegen Corona nun das Gesellige, das Treffen und Plaudern, für sie wegfalle, und Khellaf pflichtete bei.

Die Gäste saßen ein Stockwerk tiefer an der frischen Luft, an Biertischen. Zu den Gästen zählte auch Kalil Gamal aus Syrien, bekannt als Künstler, der im Treffpunkt ein Mini-Atelier hatte. Einige seiner jüngsten Bilder hat er dem Geschehen in der Ukraine gewidmet.

Stark vertreten war die Ortsunion Angelmodde mit Renate Sölken und Ex-Bezirksbürgermeister Dr. Michael Klenner. Hinzu kam eine Kandidatin der bevorstehenden Landtagswahl, Teresa Küppers, die sich auch dem Gespräch mit Anwohnern des Treffpunkts widmete: „Die Dame vom Plakat“, wie eine Frau beim Verabschieden bemerkte.

Manche hatten Struwen vorbestellt und holten sie ab. Aktive des Vereins und Anwohner waren vertreten. Aber: „Da fehlen mir einige“, sagte Ittermann. Später fehlte noch etwas: „Wir haben kein Öl mehr.“ Aber da waren die zwei Stunden Struwen-Essen auch fast um.

Der Treffpunkt hatte sich zuvor mit Ittermann, Khellaf, Jaber und Nanuor Bedross an der Aktion „Flohmärkte für die Ukraine“ beteiligt und Spenden erwirtschaftet. Es sei eine „sehr schöne Atmosphäre“ in St. Bernhard gewesen, hieß es.