Bei Standanmeldungen „ist noch Luft nach oben“

Am 3. April (Sonntag) werden in den drei Stadtteilen in Münster-Südost Flohmärkte zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge stattfinden. Die Organisatoren berichten von einer großen Spendenbereitschaft – bei den Standanmeldungen ist allerdings noch „Luft nach oben“.

Die Vorbereitungen für den Benefiz-Flohmarkt am 3. April (Sonntag) laufen auf Hochtouren. „Wir haben unheimlich viel positive Resonanz erfahren“, berichtet der Schirmherr der Veranstaltung, Bezirksbürgermeister Peter Bensmann.

MEHR ZUM THEMA Gleichzeitig an drei Orten Mega-Flohmarkt für die Ukraine

So hat beispielsweise die Bäckerei Frede angekündigt, 300 Berliner Pfannkuchen vorbeizubringen. Passend zur Spendenaktion sind sie mit blau-gelbem Marzipan dekoriert und heißen jetzt „Ukrainer“. Und bevor auch nur ein Teil verkauft wurde, sind bereits die ersten Spenden eingetroffen: „Ein Unternehmen hat, nachdem es den Zeitungsartikel gelesen hat, 300 Euro gespendet“, berichtet Bensmann.

Bei den Standanmeldungen ist allerdings „noch Luft nach oben“. Nach aktuellem Stand sind es insgesamt knapp 40 Anmeldungen für die drei Standorte.

Anmeldung und Organisation

Zur Erinnerung: Die Idee ist, dass die Bürgerinnen und Bürger auf dem Flohmarkt die Dinge verkaufen, die sie eigentlich an die Ukraine spenden wollten. Es darf alles verkauft werden. Das eingenommene Geld wird am Ende des Tages eingesammelt und an den Förderverein Münster-Lublin gespendet. Die Flohmärkte werden in Wolbeck auf dem Marktplatz, in Gremmendorf auf dem Ida-Schulhof und vor der St.-Bernhard-Kirche in Angelmodde von 9 Uhr bis 17 Uhr stattfinden.

Um teilzunehmen, genügt eine E-Mail an Flohmarktukraine0304@gmx.de. Es gibt keine Standgebühr. Egal ob Tische, Decken und so weiter – alles ist erlaubt.

Ansprechpartner sind Stephan Pahl in Angelmodde, Nadine Tenhagen in Gremmendorf und Daniel Pecnik in Wolbeck. Weil es dazu bereits Anfragen gab, stellt Bensmann klar: „Wer mit einer ukrainischen Familie kommt, muss natürlich für die Sachen nichts bezahlen.“