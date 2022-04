Es gibt eine neue Kunstausstellung im Gallitzin-Haus – im Fokus: Sibyllen und heilige Frauen, gemalt von Rosemarie Sprute. Doch was genau ist eigentlich eine Sibylle?

Dr. Hans Peters erläuterte auch die Welt der „Heiligen Frauen“ in der Ausstellung im Gallitzin-Haus. Im Mittelpunkt stehen bei der Künstlerin Rosemarie Sprute allerdings die „Sibyllen“.

Was genau hinter dem Vornamen „Sibylle“ steckt? Das wüssten die meisten so genau nicht, sagte Engelbert Honkomp, Vorsitzender der Heimatfreunde Angelmodde, am Samstag bei der Vernissage zu „Sie sind im Bilde. Sibyllen und heilige Frauen“.