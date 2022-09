Beschwingter Auftakt für die Musikwoche Südost

Die zweite Musikwoche Südost startete am Montagabend an zwei Orten parallel. Freunde mehrstimmiger Gesangsarrangements kamen in der Wolbecker Gaststätte Kiepe auf ihre Kosten, im Friedenskrug in Angelmodde/Gremmendorf ging es los mit „Garage Grooves“. Ein sehr beschwingter A-Cappella-Popchor für Erwachsene sind die Chornichons, sie boten im vollen Biergarten der Kiepe zum Beispiel „Ain‘t Nobody Else Like You“ und „Blackbird“ aus dem Frühling 1968. Immer mit einer kurzen Intro aus dem Munde wechselnder Sängerinnen oder Sänger, sodass das Publikum auch etwas zum Hintergrund der Lieder erfuhr. Peter Bensmann, Ideengeber der Musikwoche und Bezirksbürgermeister für den Südosten, startete in der Kiepe mit seiner Begrüßung. Er dankte nicht zuletzt der Musikschule Wolbeck. Mit dem Start war er zufrieden: „Die Reservierungen sind gut; hier ist es ja auch voll“. Die Musikwoche läuft jeden Tag bis zum Wochenende.

MEHR ZUM THEMA Der Fahrplan zum Musikevent Montag startet die Musikwoche Südost