Bima-Häuser weiterhin in Nutzung

Zahlreiche Münsteraner hatten in den vergangenen Tagen Handwerker am Lilienthalweg gesichtet und sich Hoffnungen auf neuen bezahlbaren Wohnraum gemacht. Jetzt reagiert die Bima auf die Spekulationen.

Einige Briten-Häuser am Angelsachsenweg werden noch in diesem Jahr von der Bima im Bieterverfahren verkauft.

An den Wohngebäuden in der ehemals britischen Wohnsiedlung Lilienthalweg besteht bis auf Weiteres sogenannter Bundesbedarf. Das heißt, die Häuser werden auf unbestimmte Zeit vom Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung zur Unterbringung von Auszubildenden der Zollverwaltung genutzt.

Am Angelsachsenweg sollen jedoch einige der denkmalgeschützten Häuser noch in diesem Jahr im Bieterverfahren zum Verkauf angeboten werden. Das hat der Bezirksbürgermeister Peter Bensmann von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) erfahren. Er hatte sich zum aktuellen Sachstand der Vermarktung der Briten-Wohnungen erkundigt.

Offizierswohnungen aus den 1950er-Jahren

Zahlreiche Münsteraner hatten in den vergangenen Tagen Handwerker am Lilienthalweg gesichtet und sich Hoffnungen auf bezahlbaren Wohnraum gemacht. Die Gebäude aus den 1950er-Jahren haben zwar energetische Probleme, die Gartengrundstücke sind dennoch extrem begehrt.

Die Wohngebäude an der Pommernstraße und Ostpreußenstraße wurden von der Bima vor einigen Jahren vollständig veräußert. An der Schlesienstraße wurden mehrere Gebäude von einem privaten Investor abgerissen und durch einen auffälligen Neubau am Albersloher Weg ersetzt.