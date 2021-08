Bindeglied zur Stadtverwaltung

In einer Serie stellt unsere Zeitung wichtige politische Stellschrauben im Stadtbezirk Münster-Südost vor. In diesem Teil: die Bezirksverwaltung.

Im 19. Jahrhundert hatte die Verwaltung für das ehemalige Amt Wolbeck ihren Sitz zeitweise im herrschaftlichen Drostenhof. 1923 wurde schließlich unter großen Schwierigkeiten mitten in der Inflation an der Straße Am Steintor das Alte Amtshaus mit seiner opulenten Bruchsteinfassade errichtet.