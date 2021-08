Bushäuschen und Scheiben beschädigt

Zahlreiche Vorfälle ereigneten sich in der Nacht zu Dienstag vor allem am Albersloher Weg und im Geistviertel

Die Scheiben wurden in der Nach zu Dienstag zerschlagen.

Entlang des Albersloher Weges wurden in der Nacht zu Dienstag (20. Oktober) fünf Bushaltestellenhäuser beschädigt. Unbekannte zerschlugen Scheiben an den Haltestellen Blaukreuzwäldchen, Pommernstraße, Paul-Engelhard-Weg und Gremmendorfer Weg, teilt die Polizei mit.

An der Paul-Engelhard-Straße und dem Biederlackweg machten sich Unbekannte zudem an Fahrzeugen zu schaffen, im Geistviertel und an der Straße Zum Erlenbusch beschädigten sie verschiedene Pkw-Scheiben.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0251/275-0 entgegen.