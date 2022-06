Die WLE soll nach ihrer Reaktivierung in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses in Angelmodde-Dorf einen Haltepunkt bekommen. Das ist jedenfalls der Plan. Die CDU Angelmodde hat jedoch Bedenken gegen diesen Standort.

Der WLE-Haltepunkt Angelmodde sollte besser am Twenhövenweg errichtet werden – so argumentieren (v.l.) Alf R. Kassenbrock, Frank Sölken und Magdalena Fuest-Wenner von der CDU.

Die Angelmodder CDU will den geplanten WLE-Haltepunkt am Feuerwehrgerätehaus in Angelmodde-Dorf um ein paar hundert Meter in Richtung Hallenbad verschieben. Nämlich an den Twenhövenweg.