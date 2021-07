Container-Odyssee hat ein Ende

Die geplante, provisorische Kita an der Heidestraße wurde nie in Betrieb genommen. Jetzt wurden die Container abgebaut – zurück geblieben sind nur die Fundamente.

Geblieben sind an der Heidestraße nur die Fundamente

Von der Container-Anlage an der Heidestraße sind nur noch die Fundamente zu sehen.

Eine kleine Odyssee hat ihr Ende gefunden: Die Container an der Heidestraße wurden abtransportiert und können nun auf dem Gelände des ehemaligen Heerdekollegs am Hoppengarten von der Kita Regenbogenkinder als provisorische Unterkunft genutzt werden. An der Heidestraße sind nur die Fundamente verblieben.

Die Container wurden ursprünglich für die Flüchtlingsunterkunft am Brandhoveweg von der Stadt Münster gekauft. Nachdem alle Flüchtlinge eine neue Bleibe gefunden hatten, wurde die Anlage im Sommer 2018 abgebaut. Eine Hälfte der Container wurde an den Standort Heidestraße verlagert und zu einer Kita umgebaut. Denn in Angelmodde sind Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren trotz aller Neubauten notorisch knapp.

Ärger beim Genehmigungsverfahren

Doch dann ging der Ärger los: Erst im Genehmigungsverfahren zeigte sich nämlich, dass eine Kita an dieser Stelle nicht erlaubt ist. Ein angemessener Sicherheitsabstand für eine Kita zur Gasabfüllstation der Westfalen AG wären rund 200 Meter gewesen. Die Container standen aber lediglich 100 Meter von der Abfüllstation entfernt. Die weiteren Bauarbeiten wurden eingestellt.

Für Kinder umgebaut wurden die Pavillons, die bislang an der Heidestraße standen. Nun bekommen sie einen neuen Zweck als Interims-Kita für die Elterninitiative Regenbogenkinder am Hoppengarten. Foto: Stadt Münster/Münsterview

Entstanden ist der Stadt Münster trotzdem ein Schaden in der Größenordnung von rund 100.000 Euro für den unnötigen Ab- und Aufbau der Container, den Transport, die Erschließung des Grundstückes sowie die Errichtung der Fundamente. Dazu kommen entgangene Mieteinnahmen in Höhe von mindestens 23.700 Euro pro Jahr.

Es wurde über alternative Nutzungen nachgedacht – zum Beispiel als Vereinsheim oder für Büros. Auch der erneute Abtransport zur Nutzung an einem anderen Standort wurde diskutiert, das wurde aber zunächst verworfen. In den vergangenen zwei Jahren wurde die Pavillonanlage als Lagerraum genutzt.