"Da schnürt sich einem das Herz zusammen"

Münster-Hiltrup/Wolbeck

Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben sich viele Menschen in Hiltrup und Wolbeck entschlossen zu helfen. Einige organisieren Hilfskonvois, andere fahren spontan in die Krisengebiete.

Von Timo Gemmeke und Markus Lütkemeyer