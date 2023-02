„Danke für deine Buntheit“

Der Abschied von Pfarrer Jörg Hagemann aus St. Nikolaus Münster war fast schon ein Gemeindetreff – wer sich anschließend persönlich verabschieden wollte, musste sich in eine lange Schlange stellen. Hagemann gab bei der Gelegenheit zum Besten, wie er vor knapp elf Jahren die Gemeinde kennengelernt hat.

Abschied von Pfarrer Jörg Hagemann in St. Nikolaus

