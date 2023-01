Das Leben in Leibeigenschaft

Das Leben als Bauer im 18. und 19. Jahrhundert war kein Zuckerschlecken: Alle waren leibeigen und durften den Hof nicht verlassen – das änderte sich erst mit der Bauernbefreiung. Die hatte in Westfalen und Angelmodde aber so ihre Tücken, berichtet Engelbert Honkomp von den Heimatfreunden.

Der Vorsitzende der Heimatfreunde Angelmodde, Engelbert Honkomp, begrüßte im Gallitzinhaus zu seinem Vortrag „Gutsherrschaft und Bauernbefreiung in Angelmodde“ rund 20 Gäste und Heimatfreunde.

Niemand darf den Hof verlassen

Das Thema hatte der 2021 verstorbene Wolf Lammers in seinen gleichnamigen Buch 1999 ausführlich bearbeitet. In dem Vortrag führte der Vorsitzende aus, wie das Leben der Bauern und Kötter in Angelmodde bis zur Bauernbefreiung aussah. „Es gab keinen Bauern oder Kötter, der frei war. Alle waren leibeigen, die ganze Familie. Niemand durfte den Hof verlassen, um einen Beruf zu erlernen oder auf einen anderen Hof zu heiraten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Alles änderte sich durch napoleonisches Dekret vom 18. Dezember 1808. Damit endete die Leibeigenschaft. Seit 1803 war jedoch das Domkapitel aufgelöst, und an seine Stelle trat das Königreich Preußen. „Anders als in Frankreich mussten die befreiten Bauern eine Abfindung an die ehemaligen Gutsherren zahlen.“

Blick nach vorn

Fast gleichzeitig erfolgte die Aufteilung der vier Marken, Osthuesheide, Loddenheide, Laerheide und Petersheide, was durchweg zu einer deutlichen Vergrößerung der Höfe führte.

