Der Nikolaus kommt mit der Feuerwehr

Die Aufgaben des Löschzugs Angelmodde sind klar umrissen: Löschen, retten, bergen, schützen. Doch an diesem Nikolaustag gab es einen ganz besonderen Einsatz, der etwas aus dem Rahmen fiel: Die freiwilligen Feuerwehrleute brachten den Heiligen Nikolaus mit einem Einsatzwagen von Tür zu Tür.

MEHR ZUM THEMA Peter Bensmann besucht auch in Coronazeiten Familien und Vereine – aber online Großes Echo auf Nikolaus-Videos

Dazu muss man wissen: Normalerweise veranstaltet der Löschzug immer eine kleine Nikolausfeier im Gerätehaus für alle Kinder der Feuerwehrleute. „Diese Nikolausfeier gibt es schon so lange, wie es den Löschzug gibt“, sagt Brandoberinspektor Johannes Lewe. „Im Grunde kennen die Kinder aus Angelmodde-Dorf gar keinen anderen Nikolaus als den Nikolaus der Feuerwehr.“

Aber normal ist ja derzeit gar nichts. Große Menschenansammlungen müssen in der Pandemie vermieden werden. Auch der Nikolaus muss seine Kontakte einschränken. Die Lösung: Wenn die Kinder nicht zum Nikolaus kommen können, dann kommt der Nikolaus eben zu den Kindern. Elf Stationen absolvierte der Bischof Seite an Seite mit den Feuerwehrleuten. An den Haustüren wurde gesungen und es gab für jedes Kind einen Schokonikolaus.

Der Nikolaus sammelt für einen guten Zweck

Achtung, Achtung, alle Kinder müssen an dieser Stelle bitte einmal weghören: In die Rolle des Bischofs von Myra schlüpfte in diesem Jahr Bezirksbürgermeister Peter Bensmann. Er sammelt bereits seit Jahren mit seinen Auftritten als Nikolaus Geld für einen jeweils wechselnden guten Zweck. Diesmal wird der Sozialfonds der Musikschule Wolbeck bedacht. Mit dem Fonds sollen in Zukunft Familien unterstützt werden, die sich keinen Musikunterricht leisten können. 815 Euro hat der Bezirksbürgermeister bereits gesammelt.

Stilecht war Bensmann auch diesmal in einen authentischen Mantel gekleidet, auch die rote Mitra und das goldene Buch durften nicht fehlen. „Mit 16 Jahren habe ich zum ersten Mal den Nikolaus für eine Kinderkrebsstation gespielt“, erinnert sich Bensmann an seinen Premierenauftritt mit Rauschebart. Seitdem er einmal eine Kleinanzeige in den Westfälischen Nachrichten geschaltet hatte, gab es für ihn keinen Mangel an weiteren Auftritten mehr.

Der Nikolaus ist in der Moderne angekommen: Bei seinem Gastspiel durfte das Tablet nicht fehlen. Denn im Anschluss an seine Tour fand am selben Abend eine CDU-Fraktionssitzung statt, die Bensmann nicht verpassen durfte.