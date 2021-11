Der Volkstrauertag sei „der wohl schwierigste Feiertag, den wir in Deutschland begehen – und deshalb darf er auch nicht abgesagt werden “, sagte Bezirksbürgermeister Peter Bensmann am Sonntag bei den Feierlichkeiten in Angelmodde und Wolbeck.

Debatte zum Volkstrauertag in Hiltrup wurde auch in Südost thematisiert

Die Beteiligung an der Kranzniederlegung zum Volkstrauertag war an diesem Sonntag so groß wie in vergangenen Jahren.