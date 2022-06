Der Clemens-August-Platz kommt nicht zur Ruhe

Sind besorgt über die Sicherheitslage in Angelmodde (v.l.): Frank Sölken, Matthias Dömer, Christel Schwieger, Dr. Julia Schwieger, Alf R. Kassenbrock und Magdalena Fuest-Wenner.

Kurz vor Ladenschluss stürmen zwei junge Männer mit einer goldenen Pistole und einem Küchenmesser die Kosmas-Apotheke am Clemens-August-Platz und bedrohen die Mitarbeiter. Als sie merken, dass in der Kasse kaum Geld ist, werden sie aggressiv. Sie lassen alles auf den Kopf stellen, am Ende verschwinden die beiden Täter mit Münzrollen und Tageseinnahmen im vierstelligen Eurobereich. Seitdem ist nichts mehr wie es war.