Ausleihzahlen in St. Bernhard

Die modern gestaltete Außenfassade der Bücherei St. Bernhard in Angelmodde.

Die Zahl der Medienausleihen in der katholischen öffentlichen Bücherei St. Bernhard sind im vergangenen Kalenderjahr stark angestiegen. Sie erreichen jetzt wieder das Niveau vor der Pandemie. „Die Bücherei ist wieder ein Treffpunkt im Stadtteil“, freut sich die Teamleiterin Dr. Petra Heinker.

Seit 2004 leitet sie ehrenamtlich die Geschicke der Bücherei. Zum Jahresende 2022 hat sie ihr Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt. Mitte des Monats soll es Gespräche über eine Nachfolge geben. „Ich werde gerne im Team weitermachen, aber nicht mehr an exponierter Stelle“, so Petra Heinker. „Es macht mir immer noch Spaß.“

Sie hoffe, dass der Büchereistandort Angelmodde auch in Zukunft ein beliebter Anlaufpunkt für junge Familien bleibe. „In Angelmodde gibt es leider nicht so viele andere Orte.“ Das Büchereiteam wird deswegen oft nach vielen anderen Dingen gefragt, die so erst einmal nichts mit der Bücherei zu tun haben: Wo gibt es die Möglichkeit, etwas zu kopieren? Wo gibt es welche Angebote für Familien?

Zurück zu den Zahlen: Im Kalenderjahr 2022 wurden in der Bücherei St. Bernhard knapp 25.000 Medien ausgeliehen. Im Vorjahr waren es rund 19.000 Medienausleihen. „Das ist natürlich toll. Sonntags ist es wieder richtig voll.“

110 Neuanmeldungen

Die Bücherei bedankt sich bei ihren treuen Büchereinutzern, den etwa 110 Neuangemeldeten sowie den der Kinder der Annette-von-Droste-Hülshoff-Grundschule, die regelmäßig vorbeikommen. Ein Bücherei-Projekt mit der Kita Normannenweg muss derzeit ruhen. Die Personalsituation an den Kindertagesstätten in Münster ist weiterhin sehr angespannt. Kita-Besuche in der Bücherei sitzen deswegen oft nicht mehr drin.

Weitere katholische Büchereien im Südosten sind in Gremmendorf die frisch renovierte KÖB St. Ida im Seitenschiff der dortigen Kirche, in Wolbeck die KÖB St. Nikolaus im Pfarrheim und die KÖB St. Agatha in der Alten Schule.