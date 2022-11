Die Kakteen von Arizona

Im Pfarrsaal St. Bernhard stellt Johanna Albrecht ihre Werke aus: Was sofort heraussticht sind die vielen Details und die Vielfalt der abgebildeten Landschaftsformen.

Aquarelle von Johanna Albrecht in St. Bernhard

Es sind große Vorbilder, die Johanna Albrecht imponieren. Gabriele Münter, Emil Nolde oder Casper David Friedrich – Namen bedeutender Maler, die sie neu interpretiert. Neben den Stillleben, die die Hobbymalerin in kräftige Farben taucht, haben es ihr die Darstellungen von Landschaften angetan.

Die Bildvorlage „Barn on the Hill“ hatte ursprünglich einen ganz dunklen Himmel. „Das gefiel mir nicht“, sagte Johanna Albrecht während der Eröffnung ihrer Ausstellung im Pfarrsaal St. Bernhard. Sie tauchte den winterlichen Himmel kurzerhand in ein strahlend grünes Nordlicht.

Totale Tiefenentspannung

Es sind feine Nuancen, die sie herausarbeitet und dabei ganz bei sich ist. Totale Tiefenentspannung. Nur so geht es, so sorgfältig zu arbeiten. Roswita Hoff, bei der Albrecht einige Kurse belegt hatte, lobte den persönlichen Stil, den sie im Laufe der Jahre entwickelt habe. „Bei Johanna ist es gelungen“, lobte Hoff, wie sie völlig entspannt und unaufgeregt ins Detail geht. Und wie sie den vom Wind geprägten Baum darstellt, der sich nach einer Seite biegt und den Schattenwurf so gut umsetzt.

Die Besucher waren angetan von der Vielfalt der Landschaftsformen. Hier Leuchttürme von Hiddensee oder Westerhever, dort die Externsteine mit der bekannten Brücke, die die beiden Felsen miteinander verbindet.

Die Arizona-Kakteen sind neben den winterlichen Landschaftsaquarellen zum Publikumsliebling avanciert. Sie sind streng im Herzen der Aquarellmalerin verankert: Sie erinnern die mächtigen Kakteen an die Wahlheimat ihrer Tochter, die seit 1992 in Phoenix lebt.

Die Ausstellung ist mindestens bis Weihnachten zu sehen.