Die Kunst und das Dorf

14 Werke von Hans-Georg Dornhege haben den Weg ins Gallitzin-Haus gefunden – auch wenn das mit einigem Aufwand verbunden war.

Nur mit einiger Mühe und einem Anhänger der Aktiven der Heimatfreunde Angelmodde konnte die Tat vollbracht werden, denn fast alle Werke sind beeindruckende Großformate und entsprechend sperrig. Am Sonntag (5. September) eröffnet der Verein um 11 Uhr die Ausstellung mit dem Titel „Das Treffen in Angelmodde“.

Viele Werke sind brandneu

Die Ausstellung dreht sich in verschiedenen – und vielfach ungewohnten Stilen – um das Dorf Angelmodde. Dornhege wurde 1938 in Angelmodde geboren und verlebte dort seine Kindheit und Jugend. Eines der Werke stammt aus dem Jahr 1958, eines aus dem Jahre 1984, die Mehrheit aus den Jahren 2020 und 2021 – Dornhege hat sich von einer Anfrage Ludwig Mädels anstiften lassen und viel Neues geschaffen. Das konnten die Heimatfreunde bei einem Besuch in seinem münsterischen Atelier feststellen.

Im Erdgeschoss drehen sich die Motive vor allem um die Geistes- und Religionsgeschichte. Einen Bezug zu Angelmodde gibt es in den Kompositionen aus Text und Bild fast immer – besonders durch das Wirken der Fürstin Gallitzin und der Familia Sacra. Im Obergeschoss sind Landschaftsmotive ausgestellt – zu sehen ist aber nicht nur eine naturalistische Verarbeitung.

Vielfältige Techniken

Die eingesetzten Techniken sind vielfältig: Mal bringt Dornhege mit Silber Farben zum Leuchten. Die „Angelmodder Silhouette“ vereint dagegen Graphit und Zeichentusche, Öl sowie Acryl auf Pergament mit einer rückseitigen Hintermalung mit Ölfarbe.

Auf der Treppe zwischen Erd- und Obergeschoss wird an den Maler Theo Junglas erinnert. Er war Mitglied der Freien Künstlergemeinschaft Schanze und gründete 1938 die „Künstlersiedlung Angelmodde“. Junglas gilt als einer der Former des dornhegeschen Schaffens. Zwei kleinformatige Malereien lassen Unterschiede von Lehrer und Schüler am identischen Motiv deutlich werden.

Bei der Vernissage werden Engelbert Honkomp und Hein Götting einführende Worte sprechen, außerdem gibt es Live-Musik mit der Tritonx-Jazzband.