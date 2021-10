Die Nachbarschaft wächst zusammen

Großer Andrang bei der Impfaktion: Am Dienstagnachmittag kam erneut der Impfbus auf den Clemens-August-Platz in Angelmodde. Viele unterschiedliche Akteure aus dem lokalen Umfeld hatten im Vorfeld für die Aktion geworben.

Das Impfzentrum hat geschlossen, der Impfbus kommt trotzdem zum Clemens-August-Platz: Dafür haben sich viele Akteure in Angelmodde stark gemacht.

Bezirksvertreter Frank Sölken sprach mit dem Arbeiter-Samariter-Bund in Münster. Der hat extra noch einmal seinen Bus ausgepackt. Anna Maria Ittermann vom Treffpunkt Waldsiedlung und die Tafel in der Friedenskirche warben an vielen Fronten für das Impfangebot. Romano Kiel verteilte Handzettel in seiner Nachbarschaft an der Theodor-Heuss-Straße. Und die Stadt Münster schickte einen Arabisch-Übersetzer.

„Es ist ein richtiger Nachbarschaftsgedanke entstanden, eine tolle Angelegenheit“, freute sich Sölken über diese breite Unterstützung. Noch besser war nur, dass das Impfangebot am Dienstagnachmittag dann auch noch so kräftig angenommen wurde. Zu Beginn der Aktion bildeten sich lange Warteschlangen auf dem Clemens-August-Platz.