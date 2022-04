„Die Nachfrage ist so hoch wie nie“

Bezirksbürgermeister Peter Bensmann hat die Corona-Teststelle an der Friedenskirche besucht. Die Mitarbeiter berichten: „Die Nachfrage nach Corona-Tests ist so hoch wie nie.“

Die Gesellschaft steht an einem Scheidepunkt, ist Tobias Voigt aus dem Corona-Testzentrum an der Friedenskirche überzeugt. Welche Hygiene-Maßnahmen sind noch oder wieder sinnvoll? Was ist der richtige Umgang mit der Omikron-Variante? Die Menschen würden sich gleichzeitig nach Normalität und nach Sicherheit sehnen, ist er überzeugt. „Die Nachfrage nach einem Corona-Test ist jedenfalls so hoch wie nie“.