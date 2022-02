Die „Raumschiffe“ verschwinden

Auf dem Werksgelände der Westfalen-Gruppe ist der Rückbau der technischen Anlagen im Gange. Insbesondere die Abrissarbeiten an den Kugelgasbehältern sind ein Spektakel – gleichzeitig endet ein Stück Stadtteilgeschichte.

In einem Angelmodder Wäldchen stehen zwei gigantische Raumschiffe auf einer Lichtung. Eigentlich sind es Propanbehälter. Doch wer nicht mit ihnen rechnet und plötzlich im dunklen Wald die riesigen Metallkugeln mit ihren 14 „Landestützen“ im Scheinwerferlicht sieht, denkt erst einmal an eine Begegnung der dritten Art. 50 Jahre lang standen die Kugelraumschiffe einfach nur so da. Jetzt wird es auf einmal laut.