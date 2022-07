Kulturwerkstatt gastiert an der Eichendorffschule

In der zweiten Ferienwoche veranstaltete die Kinderkulturwerkstatt Musifratz ein Projekt in der Eichendorffschule in der Angelmodder Waldsiedlung. Diese kostenfreie Veranstaltung wendete sich an Kinder mit und ohne Fluchterfahrung in Münsters Südosten. Unter dem Motto „Die Welt ist rund und bunt“ lernten die Kinder zahlreiche Aspekte kultureller Vielfalt kennen.

„Das Motto war auch in der Capoeira-Werkstatt für die Kinder erlebbar“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der brasilianische Kampftanz wird in einem Kreis, „der roda“, gespielt, der die Weltkugel symbolisiert. Die Kinder lernten Capoeira mit all ihren Facetten kennen: Musik, Gesang, Tanz, Kampf und Akrobatik.

In einer anderen Werkstatt erforschten die Kinder die Welt des Yoga. Unter anderem praktizierten die Kinder Sonnengrüße und gestalteten ein eigenes Sonnengrußheft. „Außerdem stellten sie jeden Tag beim Üben des Kopfstandes ihre Welt auf den Kopf“, heißt es weiter.

Jonglieren, tanzen und lachen

Die Artisten in der Akrobatik-Gruppe und Hula-Hoop-Werkstatt konnten ihre Fähigkeiten ganz nach ihren persönlichen Vorlieben trainieren. Mit glitzernden Reifen, bunten Tüchern und durch die Luft schwirrenden Pois, einem weiteren Jonglage-Element, wurden Kunststücke eingeübt. Beim Balancieren auf riesigen Kugeln stellten die Kinder mit viel Mut und Freude ihr Können unter Beweis.

Was wäre eine bunte Welt voller Vielfalt ohne die Clowns? Mit viel Spaß, Kreativität und einer großen Portion Witz kreierten die kleinen Nachwuchsclowns Sketche. „Da gab es den stärksten Clown der Welt, die kapriziöse Seiltänzerin, clowneske Mutproben und vieles mehr“, berichtet Musifratz.

Die Kinderkulturwerkstatt bedankt sich bei der Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung für die Förderung sowie bei der Stadt Münster und der Eichendorffschule.