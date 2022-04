Drogendeals auf dem Garagenhof in Angelmodde

Die Anwohner der Virchowstraße schlagen Alarm: In diesem Garagenhof werden offenbar regelmäßig Drogen konsumiert und gehandelt. Davon zeugen unter anderem angekokelte Aluminiumstreifen und andere Hinterlassenschaften. Die CDU will das Problem im Sicherheitsausschuss des Rates der Stadt Münster thematisieren.

Zwei Verbrechen haben das Sicherheitsgefühl der Angelmodder in den vergangenen Wochen erschüttert: Der bewaffnete Überfall auf einen Getränkemarkt an der Straße Am Schütthook und der Einbruch in die Sakristei der St.-Bernhard-Kirche. Die Anwohner der Virchowstraße wollen daher auf ein dringendes Problem in ihrer Nachbarschaft aufmerksam machen: Sie berichten von Drogenhandel und -Konsum auf einem Garagenhof.