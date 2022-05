Durch das Dorf oder durch den Westen?

Die Veloroute 11 soll zukünftig Münsters Innenstadt sowie Angelmodde und Wolbeck mit Everswinkel verbinden. Doch der genau Verlauf ist umstritten: Die Grünen schlagen jetzt eine alternative Routenführung über den Albersloher Weg vor, um den Baumbestand am Angelmodder Weg nicht zu gefährden.

Es kommt nicht sehr häufig vor, dass die Bezirksvertretung Südost eine Sondersitzung anberaumt. Doch die Stadtverwaltung hatte Druck gemacht: Mehrere Beschlussvorlagen zum York-Quartier müssten schnellstmöglich in die Beratungskette gebracht werden, hatte es geheißen. In der Sondersitzung am Dienstagabend ging es dann aber überraschend um ganz andere Themen.