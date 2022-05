Ein stilvolle Kulisse bot die Lounge mit vielen Pavillons am Rande des Turniergeschehens auf der Anlage Averkamp in Gremmendorf.

Eines ist sicher: Wenn der Reiterverein Sankt Hubertus Wolbeck sein Reit- und Springturnier in Gremmendorf veranstaltet, herrscht schönes Wetter. So war es im vergangenen September als auch jetzt am Wochenende im Mai.