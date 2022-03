Einbruch in die Sakristei St. Bernhard

Eine zerstörte Monstranz, ein aufgebrochener Tresor, gestohlene Kelche und Holstienschalen: In die Sakristei der St.-Bernhard-Kirche in Angelmodde wurde eingebrochen. Beschädigt wurde auch ein Kirchenfenster. Die Kirchengemeinde ist erschüttert.

In die Sakristei der Angelmodder St.-Bernhard-Kirche wurde eingebrochen. Eine Reinigungskraft entdeckte am Mittwochmorgen den Schaden. Der oder die unbekannten Täter drangen offenbar durch die Werktagskapelle gewaltsam in die Kirche ein und beschädigten dabei eines der Fenster des berühmten Künstlers Johannes Schreiter. Aus der Sakristei wurden Kelche und Hostienschalen gestohlen. Darunter auch ein Primizkelch von hohem ideellen Wert.

Die Kirchengemeinde St. Nikolaus Münster hat Anzeige erstattet, die Polizei ermittelt. „Wir haben nach dieser Tat viel Solidarität erfahren“, sagt Pfarrer Jörg Hagemann. „Viele Menschen erschüttert dieser Tabubruch.“ Auf Facebook reagiert die Gemeinde fassungslos: „Es ist einfach nur schrecklich“, schreibt ein Nutzer. „Ich bin fassungslos, wenn ich diese Bilder aus der St. Bernhard Kirche sehe“, äußert sich ein Seelsorger aus Sendenhorst.

Diese Monstranz wurde achtlos zu Boden geworfen und ist beschädigt. Foto: Kirchengemeinde St. Nikolaus

Auf den Bildern ist zu erkennen, dass die Sakristei gründlich nach Wertgegenständen durchsucht wurde und Technik in Mitleidenschaft gezogen wurde. Schubladen wurden herausgerissen, der Tresor steht offen. Zum Diebesgut gehört offenbar auch ein Smartphone, dass für die Kontrolle der Corona-Nachweise in der Sakristei hinterlegt war. Außerdem etwas Kleingeld. Pfarrer Hagemann betont, dass grundsätzlich keine größeren Geldbeträge in der Sakristei untergebracht seien.