Eltern fordern Sofortprogramm

Münster-Angelmodde/Gremmendorf

Der massiven Mangel an pädagogischen Fachkräften hat in der Kita Normannenweg zur Folge, dass jeweils 40 Kinder pro Woche zu Hause bleiben müssen. In einem offenen Brief machen sich die betroffenen Eltern Luft – sie stellen konkrete Forderungen an Politik und Verwaltung.

Von Markus Lütkemeyer