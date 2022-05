Erst wählen – dann shoppen

Kultflohmarkt „Hasilus“ am 15. Mai

Münster-Angelmodde

Die Auffahrten und Garagen an der Homannstraße verwandeln sich am 15. Mai (Sonntag) in eine fast 100 Meter lange Flohmarktmeile. Denn der Kult-Flohmarkt „Hasilaus“ ist zurück aus der Pandemiepause – mit ein paar Neuerungen und Überraschungen.

-mlü-