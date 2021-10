Gemeindemitglieder bekommen bald Post

Der Gang zur Urne entfällt in diesem Jahr auch in der Gemeinde St. Nikolaus. Die Kirchenvorstandswahlen und die Wahlen für den Pfarreirat erfolgen per Briefwahl.

Das gibt es nur alle zwölf Jahre: Die Kirchenvorstandswahlen und die Wahlen für den Pfarreirat finden in der Gemeinde St. Nikolaus diesmal zugleich statt. Beide Gremien haben sich dafür entschieden, die Wahlen als allgemeine Briefwahl durchzuführen. Das bedeutet: Katholische Haushalte erhalten demnächst jede Menge Post. Die Briefwahlunterlagen werden nämlich für beide Wahlen getrennt verschickt.

Zum Hintergrund: Mit der neuen Briefwahlregelung soll die Wahlbeteiligung erhöht werden. Gleichzeitig sind die Wahlen in Corona-Zeiten auf diese Weise leichter zu handhaben. „Eine hohe Wahlbeteiligung gibt diesen beiden Gremien mehr Autorität“, wirbt Pfarrer Jörg Hagemann für eine rege Teilnahme.

Aufgaben der Gremien

Wozu sind die beiden Gremien da? „Der Pfarreirat hat die Aufgabe, gemeinsam mit dem leitenden Pfarrer und dem Pastoralteam das pastorale Wirken entsprechend den Herausforderungen in der Pfarrei so zu entwickeln und zu gestalten, dass die Kirche in den Lebensräumen und Lebenswelten der Menschen wirksam präsent ist“, heißt es in den Statuten zum Pfarreirat. Wahlberechtigt sind alle Katholiken, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz in Wolbeck, Angelmodde oder Gremmendorf haben. Für den Kirchenvorstand sehen die Satzungen vor, dass die Hälfte der Mitglieder neu gewählt werden.

Der Kirchenvorstand ist das vermögensverwaltende Organ der katholischen Kirchengemeinde. Er besteht aus dem Pfarrer und gewählten Laien der Kirchengemeinde. Alle Kandidaten und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Kirchengemeinde St. Nikolaus Münster, https://st-nikolaus-muenster.de/wahlen-pfarreirat-und-kv/.