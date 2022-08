Gemeinsam feiern und über „Gott und die Welt“ klönen

Ein Patronatsfest soll am 10. und 11. September (Samstag und Sonntag) wieder rings um die St.-Ida-Kirche stattfinden. Die katholische St.-Nikolaus-Kirchengemeinde und insbesondere die Ortsausschüsse St. Ida und St. Bernhard laden zum Feiern, Kennenlernen, Spielen und Austausch ein und bieten den Gästen des Festes ein vielfältiges Programm, das Angebote für alle Menschen im Ort bereithalten soll.

Das Fest beginnt am Samstag mit der gemeinsamen Feier der Vorabendmesse um 18.30 Uhr in der St.-Ida-Kirche. Ein gemütliches Beisammensein auf dem Vorplatz der St.-Ida-Kirche ist das Ziel für diesen Abend. Es ist eine gute Gelegenheit, Gemeindemitglieder und Nachbarn zu treffen und gemeinsam über „Gott und die Welt“ zu klönen.

Engagement im Ehrenamt

Ein Familiengottesdienst um 10 Uhr in der St.-Ida-Kirche ist Auftakt für die Festlichkeiten am Sonntag. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Initiativen aus Gremmendorf unterstützen an diesem Tag das Patronatsfest. Zudem besteht die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Aktivitäten der Kirchorte und Angebote an Engagement im Ehrenamt zu informieren. Speisen und Getränke sind laut einer Ankündigung zu günstigen Preisen zu haben und gewährten beste Bedingungen für gute Gespräche.

Eine Hüpfburg, Spiele und die „Strickeschläger“ sind primär für die Kinder da. Die Freiwillige Feuerwehr zeigt ihre Technik. Das Büchereiteam lädt ein zur Cafeteria. Natürlich ist auch die kfd mit einem Stand vertreten. Für Schnappschüsse als Erinnerung ist eine Fotobox aufgebaut.

Lambertusspiel zum Abschluss

Die Messdiener und Pfadfinder verkaufen Pommes frites und Bratwurst vom Grill. Der Familienkreis baut einen Sektstand auf. Für andere Getränke ist ein Bierwagen aufgestellt. Den Abschluss bietet das traditionelle Lambertusspiel gegen 18 Uhr beim St.-Ida-Kindergarten, womit eine etwa 250 Jahre alte Tradition in Münster lebendig bleibt.

Die Erlöse sollen den Aktivitäten der teilnehmenden Gruppen der beiden Kirchorte zugute kommen.