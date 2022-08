Die Häuser am Angelsachsenweg sind wieder in gutem Zustand, die Hausmeister dort sprechen sogar russisch. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen für einen guten Start nach der Flucht aus der Ukraine. Am Wochenende wurde am Angelsachsenweg ein Sommerfest gefeiert.

Sommerfest an den Unterkünften am Angelsachsenweg

Ein großes selbst organisiertes Straßenfest wurde an der Flüchtlingsunterkünften am Angelsachsenweg gefeiert.

Die Straße lebt, die Vorgärten auch – am Freitag war Sommerfest für und von den ukrainischen Flüchtlingen am Angelsachsenweg. Aus den Unterkünften dort und an der Heidestraße waren Menschen gekommen, dazwischen viele Familien aus der Nachbarschaft.

Die wohnt dort ohnehin zum Teil mittendrin, zwischen den Flüchtlingshäusern, denn einen Teil der Häuser hatte die Bima verkauft. Die anderen acht Häuser kamen angesichts neuer Flüchtender gelegen; im Eiltempo haben die aus den Unterkünften der Stadt Münster zusammengezogenen Hausmeister, vor allem Andre Schwab vom Angelsachsenweg, sie ab Anfang Juni mithilfe auch von Fachfirmen instandgesetzt, nach etwa zwei Jahren Leerstand. Auch das Äußere, Zäune und wuchernde Gärten.

Fest zum Kennenlernen

Da hätten die Ukrainerinnen auch von sich aus nach Werkzeug gefragt und mit angepackt. Viele sind gerade erst angekommen, das Sommerfest war so auch ein Kennenlernen untereinander. Die Altersspanne reicht vom Baby bis zur 83-Jährigen, einige sind hochschwanger, einige Männer im Rentenalter sind unter ihnen.

Federführend waren Sozialarbeiterinnen der Stadt, Katharina Bertram und Annette Lange. Für sie, sagt Bertram, sei es das größte selbst organisierte Straßenfest gewesen, da sei sie froh, dass sich lokale erfahrene Kräfte wie der Wolbecker Kurt Pölling einbrachten, dazu die Flüchtlingshilfe Südost. Auch die Ukrainerinnen bringen sich ein, ob bei den ukrainischen Speisen oder als Aufsicht bei der Hüpfburg.

Als Expertin für Hoola Hoop stand Anna Gross von „Hoopsala“ bereit – die Spielfreude der Kinder nahm aber zuerst andere Wege. Die Verständigung sei kein Problem, sagt Gross, dank Zeichensprache und der Übersetzung durch einige des Deutschen mächtige ältere Kinder.

Das Interesse, Arbeit zu finden, ist da

Mit Blick auf das bunte Treiben gratulieren sich Bertram und Schwab. Und Andre Bertram meint, mit ihnen beiden hätten die Menschen hier schon Glück gehabt. Was er damit meint: Beide sprechen Russisch, sie lebten zunächst in Kasachstan und Armenien. So kennt Bertram auch das Leben in solchen Unterkünften.

Die Häuser seien wieder in gutem Zustand, aber dicht besetzt: „Es sind Notunterkünfte.“ Im Moment fänden sich die Menschen erst noch ein. Aber sie haben Interesse, Arbeit zu finden, berichtet Bertram.

Viele hätten eine Ausbildung, für das Arbeiten in Deutschland seien aber Sprachkenntnisse wichtig. Entsprechende Kurse werde es wohl erst ab Dezember oder Januar geben.