„Hier kommt einiges zusammen“

In einer Serie stellt unsere Zeitung wichtige politische Stellschrauben im Stadtbezirk Münster-Südost vor. Im zweiten Teil: die Fachämter. Aktuell wägen sie ab, ob auf dem Alten Postweg Tempo 30 eingeführt werden soll. Die Entscheidung steht auf der Kippe.

Bezirksbürgermeister Peter Bensmann (v.l.) mit der Verwaltungsexpertin Sabine Kopp und dem Polizeihauptkommissar Frank Neumann und einer Kollegin am Alten Postweg.

Der Klassiker der Bürgerbeteiligung ist die Anregung. In vielen Fällen entscheidet ein Fachamt der Stadt Münster, ob einem Vorschlag aus der Bürgerschaft oder einer Partei tatsächlich entsprochen werden kann. Bei kniffeligen Fällen treffen sich die Verwaltungsexperten vor Ort, um eine Entscheidung zu fällen. So auch in Sachen Alter Postweg und Tempo 30.