Impfaktion in der Waldsiedlung

Im Treffpunkt Waldsiedlung ist am Donnerstag (6. Januar) eine Corona-Schutzimpfung ohne Termin oder Anmeldung möglich. Dahinter steckt das Impfzentrum Wolbeck – das vorwiegend ehrenamtliche Team will mit der Aktion besonders bislang Ungeimpfte ansprechen.

Am Donnerstag (6. Januar) ohne Anmeldung:

Ohne Anmeldung, spontan und unkompliziert gegen das Corona-Virus impfen lassen – das ist am Donnerstag (6. Januar) im Treffpunkt Waldsiedlung möglich. Angeboten werden ab 16 Uhr am Bonnenkamp 73 sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen sowie die Auffrischungsimpfung.

Die Aktion wurde vom Team des Impfzentrums Wolbeck ins Rollen gebracht. Dort sind Impfungen nach wie vor auf Termin möglich. „In der Waldsiedlung wollen wir nun aber so niedrigschwellig wie möglich ansetzen“, erklärt Frank Sölken aus dem Initiativkreis. „Uns geht es dabei besonders um die bislang Ungeimpften.“ Impfunterlagen sind in zehn verschiedenen Sprachen vor Ort vorrätig. Zweimal hat im vergangen Jahr ein Impfbus am Clemens-August-Platz gestanden, beide Male waren die Schlangen der Impfwilligen lang.