Impfteams klingeln in Angelmodde an der Tür

Ungewöhnliche Impfaktion in der Angelmodder Waldsiedlung: Der Anteil von Menschen mit einer Migrationsvorgeschichte ist dort vergleichsweise groß. Ehrenamtliche zogen von Tür zu Tür und sprachen die Bewohner gezielt auf eine Corona-Schutzimpfung an. Der Aufklärungsbedarf ist enorm, hat das Impfteam dabei festgestellt – besonders beim Thema Auffrischungsimpfung.

Aktion in der Waldsiedlung

Frank Sölken (v.l.), Teresa Küppers und Roman Kiel sprachen die Bewohner der Waldsiedlung gezielt an und warben für eine Corona-Schutzimpfung. Das Fazit fällt durchmischt aus.

Es war ein wenig wie bei den Sternsingern. Drei Menschen klingelten an der Tür,–doch statt um Casper, Melchior und Balthasar ging es um Biontech und Moderna: Bei einer Aktion in der Angelmodder Waldsiedlung gingen Ehrenamtliche von Tür zu Tür und warben für eine Corona-Schutzimpfung in den Räumen des Integrationsvereins Treffpunkt Waldsiedlung.