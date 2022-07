kfd St. Agatha feiert 100. Geburtstag

Die kfd St. Agatha in Angelmodde wird 100 Jahre alt. Groß gefeiert wird am 21. August mit einer historischen Modenschau und einem Begegnungsfest.

Alle sind eingeladen – nicht nur die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft – wenn am 21. August die kfd St. Agatha ihr 100. Jubiläum feiert.

1922 ging es los. Der Festtag der kfd in St. Agatha ist als Gelegenheit zur Begegnung gedacht, sagt Conny Stockel. Etwas Programm gibt es auch, so Annemarie Rettig vom kfd-Team.

Ein Programmpunkt erinnert an eine Aktion der kfd-Frauen, mit denen sie zu Kultfiguren beim Pfarrfest wurden – sie zeigten über viele Jahre hinweg eine Modenschau. Diesmal soll es in Zehn-Jahres-Schritten durch die Modegeschichte gehen. Los geht es in der Zeit der Weimarer Republik. Am Donnerstagabend trafen sich zehn der Damen in der Alten Schule, aus Karton und Taschen quollen allerhand Klamotten – Zeit zum Auswählen, Einkleiden, Üben. Fürs Gruppenfoto gab es eine ganz kleine Kostprobe im Pfarrgarten.

Dort wird das Begegnungsfest stattfinden. Den Anfang macht ein Gottesdienst um 10 Uhr mit Pfarrer Jörg Hagemann. Es folgt ein Empfang mit Sekt und Canapés, zu Mittag gibt es Schnittchen. Die Moderation übernehmen Agnes Salomo und Gerburg Homann Niehoff. Es soll ein Tag für die ganze Familie sein, daher ist auch ein Spielmobil vorgesehen. Eine baldige Anmeldung ist empfohlen – dann können die Frauen besser planen: Conny Stockel, Rufnummer 0 25 06/2131, E-Mail constock@web.de.