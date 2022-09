Jüdische Rhythmen und Klänge in der St.-Bernhard-Kirche

Ein Solokonzert mit Akampita Steiner in der St.-Bernhard-Kirche in Angelmodde brachte dem Publikum die Bandbreite jüdisch geprägter Musik und Poesie nahe – von sephardischer Musik bis zu moderner Lyrik.

Düster ist der Kirchraum, als Akampita Steiner von den hinteren Reihen nach vorne schreitet, die Außenwand entlang, unter der Statue des Heiligen Bernhard, an den Lippen eine Flöte. Die Stimmung sollte noch wechseln, denn Thema des Solokonzerts waren „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, gebündelt in dem Motto: „Wir waren nie fort“. So, als seien jüdische Rhythmen, Klänge, Ideen immer präsent gewesen in Deutschland, auch nach Holocaust und massenhafter Emigration.