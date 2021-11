Kampfabstimmung zum Bezirksvertretungs-Etat

Münster-Südost

Etatberatungen in der Bezirksvertretung Münster-Südost: In einer denkbar knappen Abstimmung konnten sich die CDU und FDP mit ihrem Vorschlag durchsetzen. So viel Geld sind im kommenden Jahr für die Sanierung der Spielplätze und die Unterstützung der die Vereine eingeplant:

Von Markus Lütkemeyer