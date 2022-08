Wie steht es um andere Brückenbauwerke in Südost?

Angelbrücke und Co.

Münster-Angelmodde

Teile der Angelbrücke am Restaurant Hoffschulte sind morsch, daher wurde sie bereits im März zur Sicherheit gesperrt. Auch bei der Wersebrücke am Hofkamp und der Brücke am alten Postweg muss etwas getan werden. Jetzt konkretisieren sich die Zeitpläne.

Von Markus Lütkemeyer