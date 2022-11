Kita-Träger vor dem Absprung

Die Kita-Situation in Münster spitzt sich zu. Jetzt erwägt erstmals ein Träger, von der Neueröffnung einer weiteren Kita abzusehen. Konkret geht es um zwei geplante DRK-Kitas in Angelmodde und Coerde. Hintergrund ist der anhaltende Fachkräftemangel.

Südlich der Hiltruper Straße, an der Kreuzung zum Osttor, soll eine Sieben-Gruppen-Kita entstehen – eigentlich in Trägerschaft des DRK. Personalmangel zwingt das DRK dazu, neu zu denken.

Wegen extremen Fachkräftemangels bleiben manche Kitas in Münster tagelang geschlossen. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Das hat jetzt auch erstmals Konsequenzen für geplante Neubauten: Das DRK Münster Sozialwerk erwägt, seine Betriebsträgerschaft für die geplante Kita an der Hiltruper Straße in Angelmodde zurückzugeben.