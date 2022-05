Die Kunstmeile Südost geht in die dritte Auflage

Kunstgenuss an zehn Standorten

Die „Kunstmeile Südost“ findet wieder statt – und zwar am Wochenende vom 25. und 26. Juni in Angelmodde und Wolbeck. 21 Künstlerinnen und Künstler stellen an zehn Orten aus. Sie zeigen Malerei, Skulpturen, Grafiken, Installationen und Fotografie. Neue Akteure und neue Ausstellungsorte locken.