Kunstmeile in den Startlöchern

Die Kunstmeile startet am Wochenende: 21 Kunstschaffende zeigen an zehn Orten in Angelmodde und Wolbeck Malereien und Grafiken, Skulpturen und Fotografien und sogar Installationen.

In den Jahren 2018 und 2019 begeisterte Münsters Kunstmeile Südost Kunstinteressierte allen Alters. Nachdem die dritte Auflage im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie ausfallen musste, werden Künstler nun am Samstag und Sonntag (25. und 26. Juni) an zehn Standorten wieder Arbeiten von Malerei und Grafik über Skulptur und Fotografie bis hin zur Installation präsentieren. 21 Künstlerinnen und Künstler sind mit von der Partie.

Ateliers, Gärten und Räumlichkeiten von Unternehmen und anderen Einrichtungen werden zum Schauplatz für unterschiedlichste künstlerische Ideen. Die Initiatoren der Kunstgruppe A.K.T. treffen derzeit letzte Vorbereitungen, um den Besuchern einen ungetrübten Kunstgenuss zu bieten. „Dazu gehört auch die detaillierte Ausschilderung der Strecke für diejenigen, die die Kunsttour mit dem Fahrrad absolvieren möchten“, schreibt die Künstlergruppe in einer Pressemitteilung.

In diesem Jahr ist das aufgrund der Sperrung der Wersebrücke nicht ganz so einfach. Die Veranstalter hoffen, eine gute Lösung gefunden zu haben. „Immer den gelben Hinweisschildern folgen,“ raten sie. Wer die Kunstmeile erleben will, hat dazu am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Gelegenheit.

Ein Faltblatt mit detaillierten Informationen liegt an diversen öffentlichen Stellen aus und ist an den einzelnen Standorten erhältlich.