Lichternacht an zwei Tagen

Die Lichternacht in Wolbeck ist eines der Highlights im Jahreskalender des Ortes. „Beim letzten Mal war ganz Wolbeck auf den Beinen“, betont Bezirksbürgermeister Peter Bensmann.

In diesem Jahr soll die Lichternacht noch größer werden. Dafür kooperieren erstmals die Gewerbevereine in Stadtbezirk Südost miteinander – namentlich die Gewerbevereine Wolbeck sowie Gremmendorf-Angelmodde.

„Die Lichternacht wird auf zwei Tage erweitert“, sagt Bensmann, der die Idee zur Zusammenarbeit der beiden Vereine hatte. Los geht die Lichternacht – die streng genommen durch die Erweiterung eigentlich eher „Lichternächte“ heißen sollte, aber sei’s drum – in diesem Jahr am 18. November (Freitag) um 15 Uhr.

Zwar findet der Großteil der Lichternacht nach wie vor in Wolbeck statt. Doch auch in Gremmendorf und Angelmodde werden dann viele Geschäftsleute ihre Läden besonders dekorieren, vor ihren Türen Stände mit besonderen Produkten und Aktionen aufbauen.

Lichternacht auf zwei Tage erweitert

„Auf dem Marktplatz in Wolbeck gibt es zudem einen Tannenwald. Außerdem bauen wir dort eine Bühne auf, es wird ein vielfältiges Musikprogramm geben“, erläutert Bensmann.

Tags drauf, am 19. November (Samstag) geht es dann aller Voraussicht nach ab 11 Uhr weiter mit dem Musikprogramm, den kulinarischen Angeboten und dem geschäftigen Treiben vor und in den Läden. „Abends ist aber ab 22 Uhr Schluss, am nächsten Tag ist ja Totensonntag“, betont der Bezirksbürgermeister.

Passend zum Thema möchten die Gewerbevereine im Rahmen einer Spendenaktion Teelichter mit verschiedenen Logos verkaufen. Mit den Reinerlösen sollen zwei Sitzbänke angeschafft werden – eine wird später in Wolbeck stehen, die andere im neuen York-Quartier in Gremmendorf.

Fernseher und Ballonfahrt zu gewinnen

Rund um die Lichternacht wird es außerdem eine große Verlosung geben. „Es gibt durchaus attraktive und hochwertige Preise wie einen Fernseher oder eine Ballonfahrt zu gewinnen“, betont Bensmann.

Ab Ende Oktober werde eine eigens gestaltete „Schatzkarten“ in allen Geschäften in Südost ausliegen. „Auf der Rückseite stehen Aufgaben, die man erledigen muss“, so Bensmann weiter.

Auch bei der Lichternacht selbst werden die Schatzkarten verteilt. Die Aufgaben – soviel sei an dieser Stelle schon verraten – sind teilweise recht schwer, „können aber an einem kalten Novemberabend vom Sofa aus gemacht werden“, sagt Bensmann. Verlost werden die Preise in der Adventszeit, am 11. Dezember (Sonntag).

Apropos: Die Bäume aus dem Tannenwald können nach der Lichternacht kostenlos von Institutionen wie Kindergärten, Schulen oder auch von Privatpersonen, die sich sonst keinen Weihnachtsbaum leisten könnten, abgeholt werden.

Keine Sorgen wegen Pandemie

Die Pandemie bereitet den Lichternacht-Akteuren derweil weniger Sorgen. „80 Prozent der Aktionen werden draußen stattfinden“, sagt Bensmann. Viele Geschäfte wollen draußen ihre Stände aufbauen, unter freiem Himmel gebe es Glühwein und Bratwürstchen, auch die Bühne stehe draußen.

„Wir hoffen, dass dann nicht nur ganz Wolbeck, sondern auch ganz Angelmodde und Gremmendorf auf den Beinen sein werden,“ so Bensmann. Ende Oktober soll das komplette Programm veröffentlicht werden.