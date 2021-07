Neues Dialogdisplay an der Ortseinfahrt

Es war der allererste Antrag in der neuen Legislaturperiode nach den Kommunalwahlen: Einstimmig hatte die Bezirksvertretung Südost im vergangenen Dezember beschlossen, ein Dialogdisplay an der Angelstraße aufzustellen. Vor wenigen Tagen ist das Gerät am Ortseingang von Angelmodde-Dorf in Betrieb gegangen.

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Südost hatte das Projekt 2018 ins Rollen gebracht. Zunächst wurde ein mobiles Display aufgestellt, um zu überprüfen, ob das Gerät an dieser Stelle überhaupt eine Wirkung entfaltet. Das Ordnungsamt sagt: Ja. Passiert ein Autofahrer den Kontrollbereich in vorgeschriebe­nem Tempo oder langsamer, leuchtet das Wort „Danke“ in grüner Schrift auf. Die Messdaten hätten gezeigt, dass viele Autofahrer sich gerne „dieses Dankeschön abholen“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Alf Kassenbrock.

Anwohner sind in Sorge

Schon lange sind die hohen Geschwindigkeiten im Ortskern den Angelmoddern die ein Dorn im Auge. In der Verkehrsstatistik ist die Angelstraße unauffällig. „Aber keiner der Anwohner möchte darauf warten, dass etwas passiert, hier sind auch viele kleine Kinder unterwegs“, erinnert der CDU-Bezirksvertreter Frank Sölken.

Vor einiger Zeit wurde die Radwegebenutzungspflicht im Dorfkern aufgehoben. „Durch die Tatsache, dass vermehrt Radfahrer die Fahrbahn benutzen, werden die Pkw-Fahrer durch das Dialog-Display zur Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit zusätzlich sensibilisiert“, argumentiert die CDU.

In einem nächsten Schritt hofft die Partei auf die Einführung von Tempo 30 im Dorfkern.