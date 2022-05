Oft sind die Etiketten noch dran

Die Kleiderkammer Südost hatte es in der Hochphase der Pandemie nicht leicht. Denn es gab zwei Riskofaktoren: Die Räumlichkeiten am Hohen Ufer sind beengt – und viele Ehrenamtliche sind über 60 Jahre alt, hätten also schwer erkranken können. Zwei Jahre lang hatte die Kleiderkammer deswegen weitestgehend geschlossen. Jetzt konnte zum ersten Mal seit zwei Jahren eine reguläre Kleiderannahme stattfinden.

