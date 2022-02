Perspektiven für Angelmodde

Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt: Das Stadtplanungsamt fragt die Stärken und Schwächen des Stadtteils Angelmodde ab – wer teilnehmen möchte, kann das online machen. Oder einen Fragebogen-Flyer ausfüllen, der an vielen Stellen im Stadtteil ausliegt.

Die nächste Etappe auf dem Weg zum Stadtteilentwicklungskonzept für Angelmodde: Das Stadtplanungsamt wendet sich mit einer Umfrage an die Bewohnerschaft und stellt ab Montag (21. Februar) bis zum 18. März (Freitag) einen digitalen Fragebogen bereit. Wer analog mitmachen möchte, greift auf den Fragebogen-Flyer zurück, der mit einem adressierten Rückumschlag an vielen Stellen im Stadtteil ausliegt – unter anderem in der Kosmas-Apotheke, im Friseursalon Ringe und beim Treffpunkt Waldsiedlung.

MEHR ZUM THEMA Stadt Münster plant drei Diskussionsveranstaltungen Wohin steuert der Stadtteil Angelmodde?

Alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch Institutionen und Vereine im Stadtteil, sind zur Teilnahme eingeladen: „Mit nur sieben Fragen ist die Beantwortung schnell gemacht“, so die Pressemitteilung der Stadt Münster. Es werden Stärken und Schwächen des Stadtteils gesammelt sowie die Potenziale und zukünftigen Herausforderungen identifiziert.

Angelmodde für die Zukunft fit machen

Im städtischen Planungsamt steuern Maria Dirking und Anne Drößler den Prozess zum Stadtteilentwicklungskonzept, das Angelmodde bestmöglich für die Zukunft aufstellen soll. „Der Planungsprozess verläuft mehrstufig und ist dialogorientiert“, betonen beide. Ein wichtiger Baustein sei der Austausch mit dem interfraktionellen Arbeitskreis, der sich aus Vertretern der politischen Fraktionen der Bezirksvertretung Münster Südost, dem Bezirksbürgermeister Peter Bensmann und Cornelia Schnell als Leiterin der Bezirksverwaltung Südost zusammensetzt.

Was sind die Etappen im Planungsprozess? Bislang verlief er weitgehend hinter den Kulissen: Zum Einstieg haben die städtischen Fachämter ihre derzeitigen sowie die geplanten Maßnahmen zusammengestellt. Parallel dazu wurden sogenannte Schlüsselpersonen, die in Angelmodde arbeiten oder sich engagieren, zu den Stärken und Schwächen des Stadtteils befragt. Mit der jetzt startenden Umfrage sollen die Bürgerinnen und Bürger erstmals umfassend zu Wort kommen.

Kinder werden über die Grundschulen eingebunden

Die Kinder im Stadtteil sollen über eine Zusammenarbeit mit den beiden Grundschulen eingebunden werden: Nach der Auswertung eines eigenen kindgerechten Fragebogens sind Spaziergänge mit den Mitarbeiterinnen des Stadtplanungsamtes geplant, bei denen die Kinder zum Beispiel Bereiche zeigen können, für die sie sich Verbesserungen wünschen.

Die Ergebnisse aus all diesen Beteiligungsschritten werden im Stadtplanungsamt zusammengeführt und ausgewertet – und dann in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt und diskutiert. „Nach jetzigem Stand ist ein Termin nach den Osterferien vorgesehen“, schreibt die Stadt Münster. Die konkrete Planung ist allerdings abhängig von der Corona-Lage und dem Fortschritt in der Projektbearbeitung.

Der direkte Austausch zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern Angelmoddes und dem Planerinnen-Team ist zu jedem Zeitpunkt im Planungsprozess möglich, betont das Stadtplanungsamt: Anne Drößler (

02 51/ 492 -12 62, E-Mail Droessler@stadt-muenster.de) und Maria Dirking (

02 51/ 492 -61 12; E-Mail Dirking@stadt-munester.de) stehen für Fragen und Anregungen zur Verfügung.