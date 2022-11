„Mit Würde hat das nichts zu tun“

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Zu diesem Thema hatte die KAB St. Ida Gremmendorf Pfarrer Peter Kossen eingeladen.

Er begann mit einem Rückblick und zeigte auf, dass es schon vor langer Zeit Menschen gegeben hat, die für einen kürzeren oder längeren Zeitraum nach Deutschland gekommen sind, um hier zu arbeiten: als Torfstecher am Niederrhein, als Gastarbeiter im Bergbau, in der Textilindustrie, in der Landwirtschaft, in den Pflegeberufen, in der Logistik, im Rotlicht-Milieu und in der Fleischindustrie.

Falsche Versprechungen

Was aber in den letzten Jahren passiert sei, sei in keinster Weise zu rechtfertigen. Die Menschen würden mit falschen Versprechungen gelockt und hofften, durch harte Arbeit ihre Familien in der Heimat unterstützen zu können.

In Deutschland angekommen, müssten sie aber feststellen, dass ein großer Teil des Verdienstes für alle möglichen „Kosten“ weg sei und kaum etwas übrig bleibe, teilweise sogar ein Schuldenberg. Es erwarte sie die Forderung nach härtester Arbeit, verbunden mit unmenschlichen Arbeitsbedingungen, und eine Matratze in einer Sammelunterkunft, schilderte Kossen. Persönliche Rückzugsmöglichkeiten seien nicht vorhanden.

Sämtliche Arbeitsschutzregeln wie Mindestlohn, Überstundenbegrenzung, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Urlaubsanspruch würden werden ihnen verwehrt, erklärte Kossen: „Da sie ihre Rechte nicht kennen, weil sie unsere Sprache nicht sprechen, und die Arbeitgeber auch bemüht sind, dies nicht zu ändern.“

„Ex und hopp“

Pfarrer Kossen erzählte sehr eindrucksvoll, dass die prekären Arbeitsverhältnisse und auch die Übernachtungsmöglichkeiten nichts mit „Würde des Menschen“ zu tun hätten. Wer krank werde oder die schwere Arbeit nicht mehr leisten könne, werde wie ein Gegenstand einfach ausgetauscht: „Ex und hopp.“

Pfarrer Kossen prangerte die „Geiz ist geil“-Mentalität an und forderte nachdrücklich, den Wert der Arbeit wieder zu schätzen. Er verwies darauf, dass Kirche und KAB hier ein großes Potenzial hätten, um Druck auf die einzelnen Branchen auszuüben – etwa durch den Einkauf fair und nachhaltig gehandelter Produkte.