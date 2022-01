„Pragmatismus tut uns gut“

Sonderimpfaktion an der Eichendorffschule

Münster-Angelmodde

Impfaktion in der Aula: Zum zweiten Mal gab es eine Sonderimpfaktion in der Waldsiedlung, diesmal in den Räumen der Eichendorff-Grundschule. Aus Sicht der Organisatoren war sie ein Erfolg – und ein gutes Zeichen für den Zusammenhalt im Stadtteil.

Von Markus Lütkemeyer