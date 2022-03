Neues Veranstaltungsformat im Gallitzin-Haus

Angelmodde soll wieder einen Treffpunkt haben – das wünscht sich die Heimatfreunde Angelmodde und hat einen Dorftreff ins Leben gerufen. Die Premiere am Mittwochabend war überraschend gut besucht.

Reges Leben im Gallitzin-Haus beim ersten „Dorftreff“: Kinder und Erwachsene, bekannte Gesichter von anderen Veranstaltungen der Heimatfreunde Angelmodde und viele neue. Das neue Veranstaltungsformat kommt gut an.

„Ich dachte, da kommen drei oder vier Leute“, sagt einer der beiden jungen „Kellner“, die alle Hände voll zu tun haben. Lukas Osterhaus und Maxime Schubert widmen sich dieser Aufgabe. In der Küche rotieren derweil Mark Schubert und Marc Malwitz, um einen Crêpe nach dem anderen herzustellen. Mit Tomaten, mit Zimt, mit Schlagsahne – was das Herz begehrt.

Umschlagplatz für Neuigkeiten

Eine zwanglose Gelegenheit zu schaffen, miteinander ins Gespräch zu kommen, das war das Anliegen der Heimatfreunde Angelmodde. Einst war der Tresen der Dorfkneipe der Umschlagplatz für Neuigkeiten, doch einen solchen Tresen gibt es in Angelmodde-Dorf schon lange nicht mehr. Der „Dorftreff“ soll an diese Stelle rücken. Der Verein hat die Werbetrommel gerührt für diese Premiere, erzählt Malwitz, und die Idee traf einen Nerv. Da kommt noch ein junges Ehepaar mit Kind: „Habt Ihr noch Plätze?“ Schnell ist der Tisch von der Wand gerückt, Stühle werden herbeigetragen. Den „Dorftreff“ will der Verein noch öfter anbieten – Crêpes vielleicht auch, meint Malwitz.