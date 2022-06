Premiere: Schützenfest mit blau-gelbem Zirkuszelt

Auf die Hubertus-Schützen in Angelmodde wartet in dieser Woche eine Menge Arbeit: Sie wollen ihr Schützenfest am Wochenende mit einem großen Zirkuszelt feiern – und die Vereinsmitglieder wollen den Aufbau selber stemmen.

MEHR ZUM THEMA Hubertusschützen und der Jugendcircus Alfredo Schützen feiern im Zirkuszelt

Doch es lohnt sich für die Schützen. Sie können dann nämlich am Freitag (10. Juni) eine große Zirkusparty schmeißen. Los geht es um 20 Uhr am Bolzplatz der Birkenheide mit dem DJ Danceforce. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Was hat es mit der Zirkuszelt-Aktion auf sich?

Weil es auf dem freien Markt kaum noch geeignete Festzelte zu erschwinglichen Preisen gab, greifen die Hubertus-Schützen auf das Zirkuszelt des Jugendcircus Alfredo zurück. Beide Seiten profitieren: Die Hubertus-Schützen bekommen eine ungewöhnliche Party-Location – und Alfredo eine Zeltmiete.

Das eigentliche Schützenfest startet am Samstag (11. Juni) um 12.30 Uhr mit dem Antreten am Clemens-August-Platz und einem Marsch zur Vogelstange am Festzelt. Ab 14 Uhr beginnt das Vogelschießen. Anschließend gibt es eine kleine Proklamation und einen Dämmerschoppen.

Am Sonntag (12. Juni) werden die alten Majestäten abgeholt, Antreten ist dafür um 8 Uhr am Clemens-August-Platz. Nach einer Schützenmesse um 10 Uhr in der St.-Bernhard-Kirche finden um 11 Uhr die große Proklamation und ein Frühschoppen am Festzelt statt.